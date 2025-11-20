«Пиво со смертельным ядом»: ФСБ предотвратила теракт против российского офицера в ДНР

Сотрудники ФСБ в ДНР задержали мужчину, планировавшего совершить теракт против высокопоставленного офицера российской армии. Об этом сообщили в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ.

Как установили правоохранители, подозреваемый связался через мессенджер Telegram с представителем украинской разведки, который предложил ему денежное вознаграждение за организацию покушения.

Для осуществления преступления использовалась сложная схема доставки взрывчатых и отравляющих веществ. Все компоненты переправлялись через линию фронта с помощью БПЛА.

Задержанный хранил полученные «посылки» в сарае на территории частного домовладения. В ноябре он получил две упаковки с бутылками пива британского производства, которые содержали боевые отравляющие вещества.

Согласно плану злоумышленников, мужчина должен был передать отравленные бутылки с пивом российскому офицеру под видом подарка. Сотрудникам ФСБ удалось задержать преступника в момент вручения смертельно опасной посылки, благодаря чему российский военнослужащий не пострадал.

Экспертиза показала, что в пиве содержались опасные ядовитые вещества — колхицин и трет-бутилбициклофосфат, которые вызывают мучительную смерть в течение 20 минут после употребления.

Ранее сообщалось о задержании священника Новороссийской епархии, который вербовал россиян в запрещенный батальон.