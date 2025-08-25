Мужчину обвинили в убийстве 18-летней девушки в Алтайском крае

В Алтайском крае 37-летний местный житель был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в убийстве 18-летней девушки. Информацию об этом предоставили в региональном управлении СКР, сообщила «Лента.ру».

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). В настоящее время рассматривается вопрос о заключении его под стражу.

Согласно данным следствия, в ночь на 22 августа обвиняемый совершил изнасилование потерпевшей, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, нанес ей множественные удары. Затем, убедившись, что девушка находится без сознания, он сбросил ее тело в реку.

Преступлению предшествовало знакомство в компании общих знакомых. Обвиняемый предложил отвезти девушку домой, однако вместо этого доставил ее в уединенное место на берегу реки, где совершил насильственные действия.

Сообщение об исчезновении девушки поступило от ее родственников 22 августа. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов и добровольцев, в результате которых тело пропавшей было обнаружено в реке.

