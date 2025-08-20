В Адыгее недовольный прической четырехлетней девочки сосед убил ее собаку

В одном из поселков Адыгеи разгорелся бытовой конфликт, причиной которого стал розовый цвет волос у четырехлетней девочки, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Мать ребенка столкнулась с агрессией со стороны соседей, которые начали публично оскорблять ее и маленькую дочь из-за нестандартного внешнего вида.

Ситуация мгновенно вышла из-под контроля, когда один из местных жителей, не сдерживая ярости, набросился на женщину, схватил ее за шею и начал таскать по земле. Тогда женщину от более серьезных травм спасло вмешательство других соседей.

Однако на этом месть не закончилась. На следующий день, утром, женщина не обнаружила дома свою собаку породы ши-тцу. Вскоре тело животного было найдено на видном месте со следами насильственной смерти — собака была заколота.

Местная жительница немедленно обратилась в правоохранительные органы и написала заявление. В настоящее время полиция проводит проверку.

Сама женщина попыталась наладить диалог с соседями, однако эта попытка провалилась. Вместо конструктивного диалога она столкнулась с новыми обвинениями в неправильном воспитании ребенка и даже в том, что она сама виновата в смерти своей собаки.

Ранее сообщалось, что в США двухлетний чихуахуа впал в летаргию после попадания в организм наркотиков.