Первое серьезное ЧП из-за непогоды: в Москве дерево придавило прохожую

В Москве зафиксирован первый серьезный случай, связанный с ухудшившейся погодной обстановкой. Вечером на Автозаводской улице (район ЮАО) мощный порыв ветра повалил крупное дерево прямо на пешеходную зону, сообщили в Telegram-каналах.

В момент инцидента под ним оказалась 39-летняя москвичка. Свидетели происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы. Медики, прибывшие на место, диагностировали у потерпевшей тяжелую травму — открытый перелом левой ноги, а также сотрясение головного мозга. После оказания первой помощи женщину экстренно госпитализировали.

Как выяснилось, этот случай — не единичный. Шквалистый ветр, обрушившийся на столицу, приводит к падениям деревьев в разных округах. Даже центральный Тверской бульвар не избежал последствий: здесь стихия опрокинула установленную новогоднюю елку.

По данным метеорологов, сложные погодные условия, включающие снегопад и штормовой ветер с порывами до 15–17 м/с, продлятся как минимум до конца завтрашнего дня. Синоптики предупреждают о сильном ощущении мороза из-за ветра, гололеде и ухудшении видимости на дорогах, что повышает риск ДТП. Горожан и автомобилистов призывают быть предельно осторожными.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности в связи с непогодой.