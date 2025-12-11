Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности в связи с непогодой

Дорожные службы региона перевели в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Согласно прогнозу, 12 декабря в регионе ожидается снегопад, метель, усиление ветра до 15 м/с. В вечернее время вероятна гололедица. Ночью похолодает до минус 7 градусов.

В области будет дежурить более 600 единиц спецтехники. На региональных дорогах проведут уборку снега и обработку от гололеда.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев обсудил с правительством региона уборку дорог в зимние месяцы.