Подросток избил сверстника на глазах у толпы в Новосибирске

В Новосибирской области зафиксирован инцидент, когда несовершеннолетний наносил удары кулаками в голову другому подростку на глазах у группы лиц, фиксировавших происходящее на камеру. Соответствующую видеозапись разместили в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Согласно информации, полученной NGS.RU, нападавший нанес жертве не менее десятка ударов. На видеозаписи видно, как он продолжал избиение до тех пор, пока окружающие не вмешались, требуя прекратить насилие. Тем не менее после паузы, произнеся фразу «он еще стоит», агрессор нанес еще несколько ударов пострадавшему.

Как сообщает издание, правоохранительные органы заинтересовались данным происшествием и начали проверку обстоятельств случившегося. В частности, пострадавшему выдано направление на проведение медицинского освидетельствования для оценки степени тяжести полученных травм.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Бакеево подростки на квадроцикле сбили двух женщин.