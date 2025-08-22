В Подмосковье подростки на квадроцикле сбили женщин и сбежали

В подмосковном Бакеево несовершеннолетние на квадроцикле совершили наезд на двух женщин, причинив им серьезные травмы. Пострадавшие госпитализированы, сообщил телеграм-канал «112».

Примерно в 21:00 Ирина и Наталья неспешно шли по поселку, разговаривая и наслаждаясь свежим вечерним воздухом. Они заметили приближающийся квадроцикл и отошли в сторону, уступая дорогу. Однако водитель квадроцикла неожиданно изменил направление движения и врезался прямо в обеих женщин.

За рулем четырехколесника находился 13-летний подросток с приятелем. После наезда они даже не попытались оказать помощь пострадавшим, а попытались скрыться с места происшествия, но были задержаны.

Предполагается, что юный водитель запаниковал при виде пешеходов и не справился с управлением. Сейчас выясняются обстоятельства, при которых несовершеннолетнему был доверен квадроцикл.

По словам местных жителей, подобные гонки на квадроциклах являются обычным явлением в поселке, особенно в вечернее время. В такие моменты лучше избегать прогулок вблизи дороги.

