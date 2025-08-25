В Нижегородской области украли пожертвования для бойцов СВО
Неизвестный похитил пожертвования для бойцов СВО из бани в Нижегородской области
Фото: [Медиасток.рф]
В Нижегородской области зафиксирована кража средств, собранных для поддержки участников специальной военной операции. Об этом информировал портал «Живем в Нижнем».
Как сообщает источник, инцидент произошел в одной из общественных бань. Камера видеонаблюдения зафиксировала злоумышленника, проникшего в помещение и похитившего коробку с предназначенной для военнослужащих гуманитарной помощью.
Администрация города Арзамаса обратилась к жителям с призывом оказать содействие в идентификации личности правонарушителя.
