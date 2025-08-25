Мать погибшего бойца СВО скончалась на могиле сына в Забайкалье

В городе Балей, расположенном в Забайкальском крае, произошла трагедия: мать, чей сын погиб в ходе специальной военной операции (СВО), скончалась на его могиле. Информацию об этом распространил региональный новостной ресурс Чита.ру.

По сведениям, полученным от российского издания, женщина испытывала сильное горе после смерти сына и регулярно посещала кладбище.

Как рассказала местная жительница, знакомая с обстоятельствами, тело женщины было обнаружено рабочими, готовившими новые захоронения. Сообщается, что родственнице погибшего участника СВО было приблизительно 50 лет. Ее похороны состоятся 26 августа.

Евгений Болонев, военный комиссар Балея и Балейского района, подтвердил факт гибели сына данной женщины. Он уточнил, что солдат получил смертельное ранение в бою неподалеку от населенного пункта Отрадное в Донецкой области. Похороны бойца прошли в родном городе в июне.

