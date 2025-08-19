Работники местного пункта сбора (аналог военного комиссариата на Украине. — Прим. ред.) принудительно призвали на службу гражданина Украины, когда его дети находились рядом и взывали о помощи. Об этом стало известно из сообщения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который разместил в своем аккаунте в соцсетях видеозапись произошедшего.

На записи видно, как работники территориального центра комплектования и социальной поддержки преследуют машину, в которой находятся мужчина, женщина и двое детей. Украинец пытался скрыться от работников ТЦК, но те окружили его со всех сторон. Когда автомобили остановились, один из сотрудников ТЦК разбил стекло машины и заставил мужчину выйти.

"Это деградация общества. Людей хватают, как дичь, отрывая от семьи, от детей, ради чужих политических амбиций", – написал Сальдо.

Руководитель региона обратился к жителям Украины с призывом не поддаваться влиянию пропаганды, распространяемой киевским режимом, и не замалчивать информацию о жестоких репрессиях, которые происходят в стране.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины работники ТЦК применили насилие к 72-летней женщине, предположив, что она помогает уклонистам.