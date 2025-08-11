Работники ТЦК (аналог военного комиссариата на Украине) нанесли телесные повреждения 72-летней Софии Мак в Винницкой области. Причиной стало подозрение в содействии уклонистам. По информации бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, пенсионерка скончалась в больнице.

Он сообщил, что работники военного комиссариата выдвинули против неё обвинения в содействии уклонистам. Они предположили, что она была осведомлена о местонахождении уклонистов и снабжала их продуктами питания.

Сотрудники военкомата пытались силой доставить пожилую женщину на допрос. В ходе сопротивления один из представителей силовых структур нанёс ей удар по голове, после чего пострадавшая была госпитализирована.

«Людоловы в селе Бабчинцы Винницкой области избили 72-летнюю местную жительницу Софию Мак. В больнице пенсионерка скончалась», – написал Азаров в своем телеграм-канале.

Бывший украинский премьер-министр полагает, что причина ухудшения ситуации с мобилизацией заключается в отсутствии ответственности за правонарушения со стороны работников территориальных центров комплектования.

Ранее сообщалось, что украинка проехалась на крыше машины ТЦК в Волынской области.