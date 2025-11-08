Юрист Глебова предупредила, что мошенники стали продавать фейковые туры на Новый год

Фото: [ А. Воробьев посетил горнолыжный курорт «Сорочаны» в Дмитровском районе/Медиасток.рф ]

Перед новогодними праздниками мошенники создают копии популярных агрегаторов и туроператоров, чтобы привлечь граждан с помощью фиктивных акций. Об этом поведала юрист и член Ассоциации юристов России Наталья Глебова в интервью РИА Новости.

По информации, полученной от источника агентства, наиболее часто встречающийся вид мошенничества с туристами в период новогодних праздников заключается в создании поддельных копий известных агрегаторов или туроператоров, предлагающих несуществующие акции.

Также мошенники выманивают деньги россиян, представляясь посредниками в финансовых операциях или обещая более выгодные условия сделок.

Глебова отметила, что для проверки турагентства можно воспользоваться специальным реестром.

"Изучите условия договора и сайт фирмы (смотрите дату домена), не переходите по привлекательной рекламе на неизвестных сайтах", - посоветовала юрист.

Она посоветовала немедленно обратиться в полицию, если вы столкнулись с обманом.

Ранее сообщалось, что школьница оплатила подарки аферистам на 200 тыс. рублей, лишив денег семью.