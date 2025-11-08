Юрист Глебова предупредила, что мошенники стали продавать фейковые туры на Новый год
Фото: [А. Воробьев посетил горнолыжный курорт «Сорочаны» в Дмитровском районе/Медиасток.рф]
Перед новогодними праздниками мошенники создают копии популярных агрегаторов и туроператоров, чтобы привлечь граждан с помощью фиктивных акций. Об этом поведала юрист и член Ассоциации юристов России Наталья Глебова в интервью РИА Новости.
По информации, полученной от источника агентства, наиболее часто встречающийся вид мошенничества с туристами в период новогодних праздников заключается в создании поддельных копий известных агрегаторов или туроператоров, предлагающих несуществующие акции.
Также мошенники выманивают деньги россиян, представляясь посредниками в финансовых операциях или обещая более выгодные условия сделок.
Глебова отметила, что для проверки турагентства можно воспользоваться специальным реестром.
"Изучите условия договора и сайт фирмы (смотрите дату домена), не переходите по привлекательной рекламе на неизвестных сайтах", - посоветовала юрист.
Она посоветовала немедленно обратиться в полицию, если вы столкнулись с обманом.
