Цветочная ловушка: школьница оплатила подарки аферистам на 200 тыс. рублей

В Кузбассе зафиксирован вопиющий случай мошенничества, жертвой которого стала 14-летняя школьница из Юрги. Об этом пишет VSE42.Ru .

Под предлогом получения бесплатного букета злоумышленники похитили с банковской карты отца девочки около 180 000 рублей. Инцидент начался с телефонного звонка: неизвестный сообщил девочке о якобы заказанном на ее имя подарке и для «подтверждения получения» прислал QR-код. Под диктовку мошенника подросток зашла в мобильное приложение банка на телефоне отца и отсканировала код камерой устройства.

Мгновенно после этого с семейного счета были списаны все средства — общая сумма составила почти 200 тысяч рублей. Как позже установили полицейские, похищенные деньги были направлены на оплату товаров в магазине бытовой электроники. Девочка, осознав, что стала жертвой обмана, сразу рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленников.

Ранее сообщалось, что запуганный подросток в Карелии перевел аферистам более полумиллиона рублей.