Куличи оверсайз: в супермаркетах Балашихи появились пасхальные гиганты

Прилавки подмосковных магазинов в преддверии 12 апреля стали площадкой для настоящих кулинарных рекордов. Как пишет REGIONS , в социальных сетях набирают популярность кадры из супермаркетов Балашихи, где покупатели обнаружили выпечку аномальных размеров. Масштабы праздничного хлеба, диаметр которого сопоставим с колесом легкового автомобиля, вызвали бурные обсуждения среди горожан и задали новый тренд на гигантизм в оформлении пасхального стола.

Необычный лот весом в несколько килограммов оценивается в 1,5 тысячи рублей. Несмотря на солидный ценник, дефицита внимания товар не испытывает. В городских сообществах шутят, что для транспортировки такого «десерта» до дома может потребоваться помощник или даже отдельное парковочное место. Пользователи отмечают, что внушительная площадь верхушки, богато украшенная глазурью, оправдывает вложения, превращая обычный завтрак в масштабное семейное событие.

Креативный подход к подготовке праздника в этом году не ограничивается только хлебобулочными изделиями. Местные жители активно экспериментируют и с другими символами торжества. Например, в частном порядке обсуждается использование страусиных яиц, которые по объему заменяют три десятка куриных. Подобное стремление к уникальности находит поддержку и в церковной среде. Священнослужители подчеркивают, что форма и размер — дело вторичное. Как отметил священник Стахий Колотвин, искреннее желание посвятить Богу лучшие плоды своего труда и творческой фантазии только приветствуется, если это приносит человеку радость.

Подготовка к празднованию в округе выходит на финишную прямую. По информации местной администрации, к приему прихожан полностью готовы все 24 храма Балашихи. Ожидается, что освящение кулинарных шедевров — как стандартных, так и «автомобильных» форматов — станет центральным событием предстоящих выходных.

