«Символ богини плодородия»: откуда взялся пасхальный кролик и почему он не имеет отношения к православию

В беседе с корреспондентом VSE42.RU помощник Епархиального архиерея Кемеровской епархии, отвечающий за вопросы церковного служения, священник Вячеслав Ланский рассказал о том, откуда взялся пасхальный кролик — популярный на Западе символ, который в последние годы все чаще появляется и в российском информационном пространстве.

По словам священнослужителя, кролик как пасхальный символ — это западное веяние, которое проникло в сознание во многом благодаря голливудским фильмам. На самом деле этот образ характерен скорее для протестантской традиции, чем для католической.

По мнению эксперта, корни пасхального кролика уходят в языческие верования древнегерманских племен. У богини плодородия Эостары именно это животное было символом. Священнослужитель обратил внимание на то, что имя богини созвучно английскому названию Пасхи — Easter.

Как отмечает священник, в качестве пасхального символа кролик стал использоваться только в XVII веке. В православной традиции аналогичного персонажа не существует.

«Праздник ассоциируется непосредственно с Воскресением Христовым, а атрибутами являются кулич и крашеные яйца», — отметил священнослужитель.

