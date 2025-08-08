Любовник Дибровой впервые эмоционально высказался о разводе с матерью шестерых детей

В эмоциональном видеообращении бизнесмен раскрыл детали расставания с женой Еленой, с которой прожил почти 20 лет и воспитал шестерых детей. Товстик опроверг слухи о том, что оставляет бывшую супругу без средств к существованию. По его словам, Елена получит около миллиарда рублей и пожизненное содержание. Детей они также поделят мирно, а до 10 лет младшие, вероятно, останутся с матерью.

Товстик уточнил, что после первоначального иска о передаче всех шестерых детей ему стороны пришли к компромиссу: четверо младших останутся с матерью, двое старших — с отцом. При этом бизнесмен подчеркнул, что полностью берет на себя финансовое обеспечение всех детей.

«Сейчас мы подошли к цифре практически миллиард рублей. И был большой с полным пожизненным обеспечением ее и детей. Но кто-то говорит, что она нищая, выброшенная на улицу. Но если вы считаете, что с таким капиталом она выброшена на улицу, ну пожалуйста», — отметил Товстик.

Товстик призвал прекратить «истерику» в медиа и дать семье возможность урегулировать вопросы мирным путем.

Звездные обозреватели также напомнили, что недавно молчание прервала и первая жена Товстика Юлия Гольдорт. Она раскрыла, что 20 лет назад Елена сама увела у нее мужа.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва опровергла расставание с мужем Дмитрием Дибровым. Однако она добавила, что сейчас семья не готова комментировать ситуацию.