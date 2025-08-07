Связавшаяся с многодетным бизнесменом жена Диброва ответила на слухи о разводе

Супруга ведущего Дмитрия Диброва не подтвердила скорый развод и расставание с мужем, несмотря на последние новости в СМИ и комментарии друзей об ухудшении отношений и изменах. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Информация о кризисе в семье появилась в конце июля, когда из соцсетей Полины исчезли совместные фото с мужем, а близкие к паре источники сообщили об ухудшении отношений. В СМИ активно обсуждали возможные причины — 29-летнюю разницу в возрасте, разные ритмы жизни и даже слухи о новом романе с бизнесменом Товстиком, у которого шесть детей.

Сама Полина Диброва.судя по публикации «360.ру», опровергает слухи, хотя оставляет неоднозначные намеки.

«Я не даю никаких комментариев. Я с ним в прекрасных [отношениях], все у нас в порядке, но мы сейчас не даем никаких комментариев. Мы живем как жили, все в порядке», — сказала она.

После появления новостей о разводе пары появились и сведения о дележке имущества. Речь о трехэтажной виллы на Рублевке стоимостью около 800 миллионов рублей. Некоторые издания утверждали, что Дибров готовится к суду за право опеки над тремя общими сыновьями.

