Mash: Обломки БПЛА ВСУ упали на трехэтажный дом в Волгограде, прогремели десятки взрывов

Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград, вызвав серию взрывов в городе. Об этом информирует Telegram-канал Mash. Один из дронов рухнул на жилой трехэтажный дом, что привело к сильному возгоранию.

В Волгограде прогремели около десяти взрывов, и в городе активирована система противовоздушной обороны. По данным канала, в результате взрывов были выбиты стекла, обрушились балконы и повреждена входная группа подъезда.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем телеграм-канале подтвердил информацию об инциденте. По предварительным данным, никто не получил травм. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, медики и сотрудники местных властей.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полёты в аэропорту Волгограда. В целях обеспечения безопасности воздушная гавань временно прекратила приём и отправку самолетов.

Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью было уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.