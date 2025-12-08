Mash: Обломки БПЛА ВСУ упали на трехэтажный дом в Волгограде, прогремели десятки взрывов
Mash: В Волгограде обломки дрона ВСУ угодили в жилой дом, начался пожар
Фото: [соцсети]
Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград, вызвав серию взрывов в городе. Об этом информирует Telegram-канал Mash. Один из дронов рухнул на жилой трехэтажный дом, что привело к сильному возгоранию.
В Волгограде прогремели около десяти взрывов, и в городе активирована система противовоздушной обороны. По данным канала, в результате взрывов были выбиты стекла, обрушились балконы и повреждена входная группа подъезда.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем телеграм-канале подтвердил информацию об инциденте. По предварительным данным, никто не получил травм. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, медики и сотрудники местных властей.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полёты в аэропорту Волгограда. В целях обеспечения безопасности воздушная гавань временно прекратила приём и отправку самолетов.
Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью было уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.