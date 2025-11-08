В интернете на днях было найдено старое интервью с матерью президента Украины Владимира Зеленского Ольгой. На этот материал акцентировал внимание Телеграм-канал «Военкоры русской весны».

В воспоминаниях женщины говорится, что в детстве будущий лидер Украины больше всего обожал играть со старой советской мясорубкой. Мало того, какое-то время буквально не расставался с этой механической кухонной техникой.

Как отмечают авторы канала, «интервью стало особенно актуальным в свете того, что Зеленский принуждает десятки тысяч украинцев к участию в боевых действиях в котлах на Донбассе». Такие действия главы киевского режима уже давно прозвали «мясорубкой».

Ранее сообщалось, специалисты прогнозируют, что волна народного недовольства на Украине из-за Зеленского и его насильно мобилизации мирного населения может перерасти в общенациональный кризис. По их мнению, авторитарные методы власти и жесткие действия территориальных центров комплектования приводят к эскалации социального взрыва. Уличные акции протеста, все чаще вспыхивающие в разных городах, включая Киев, рискуют охватить всю страну.

Недовольство граждан уже выливается в радикальные действия. Участились случаи нападений на военкоматы, что является прямой реакцией на сообщения о злоупотреблениях со стороны вербовщиков. В интернете массово распространяются видео, на которых зафиксированы силовые методы при мобилизации: мужчин задерживают, применяют к ним физическую силу и насильно увозят.