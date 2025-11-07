На Украине участились протесты и нападения на военкоматы. Об этом сообщает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Специалисты прогнозируют, что волна народного недовольства на Украине может перерасти в общенациональный кризис. По их мнению, авторитарные методы власти и жесткие действия территориальных центров комплектования приводят к эскалации социального взрыва. Уличные акции протеста, все чаще вспыхивающие в разных городах, включая Киев, рискуют охватить всю страну.

Недовольство граждан уже выливается в радикальные действия. Участились случаи нападений на военкоматы, что является прямой реакцией на сообщения о злоупотреблениях со стороны вербовщиков. В интернете массово распространяются видео, на которых зафиксированы силовые методы при мобилизации: мужчин задерживают, применяют к ним физическую силу и насильно увозят.

По данным омбудсмена, нарушения со стороны сотрудников ТЦК приобрели массовый характер. В ответ мужчины призывного возраста ищут любые способы избежать призыва — от нелегального пересечения границы до поджогов военных комиссариатов. Многие предпочитают не выходить из дома, превращаясь в затворников у себя на родине.

