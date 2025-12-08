Медики в Чувашии пытаются спасти жизнь сбитому лихачом школьнику-велосипедисту

В Новочебоксарске легковой автомобиль марки "Лада Приора" под управлением водителя совершил наезд на школьника, который пересекал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел по Чувашской Республике.

Вечером 7 декабря на улице Винокурова произошёл несчастный случай. Мальчик, передвигавшийся на велосипеде, пересекал пешеходный переход, когда его сбил автомобиль. За рулём находился 21-летний молодой человек, управлявший «Ладой Приорой».

«13-летний школьник госпитализирован», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Школьник взлетел в воздух после удара. Этот случай произошел на глазах у его младшего брата.

Мальчик с многочисленными травмами находится в реанимации, где медики борются за его жизнь. С младшим братом пострадавшего и его родителями работают психологи.

