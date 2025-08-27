Новосибирская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

В Новосибирской области ученица школы во время онлайн-трансляции с матерью выразила желание обогатиться за счет гибели участника специальной военной операции (СВО). Об этом проинформировал телеграм-канал Mash Siberia.

По информации издания, молодая жительница России надеется завести знакомство с военным, чтобы в дальнейшем, в случае его смерти, получить все положенные выплаты.

О своем замысле девочка весело рассказала своей матери. Реакцией женщины стало удивление и угроза «оторвать голову». Зрители стрима также выразили негодование по поводу слов несовершеннолетней.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать «черных вдов».