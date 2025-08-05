В Госдуме предложили штрафовать «черных вдов»

В Госдуме предложили штрафовать женщин, которые подталкивают мужей к участию в СВО ради денежных выплат. Однако депутаты признают: закон бессилен против безнравственности. Об этом сообщает ТВЦ.

В Госдуме обсудили, как бороться с «черными вдовами» — женщинами, которые уговаривают мужей отправиться на спецоперацию, рассчитывая на выплаты в случае их гибели. Глава комитета по вопросам семьи Нина Останина заявила, что штрафы могли бы стать мерой воздействия, но проблему в целом решить не удастся — это вопрос морали.

Поводом для дискуссии стал скандальный ролик тюменки Анастасии, заявившей, что после гибели мужа на СВО можно будет «купить дом». Хотя девушка позже объяснила, что ее слова вырвали из контекста, депутат Виталий Милонов назвал ее поведение неприемлемым и пообещал обратиться в правоохранительные органы.

Ранее раненного на СВО бойца из Тувы через год лишили выплат и сняли инвалидность.