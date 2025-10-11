Одесса полностью погрузилась во тьму после массированной атаки «Гераней»

В ночь на субботу, 11 октября, российская армия продолжает наносить массированные удары по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. В местных пабликах сообщается, что в Одессе были повреждены железнодорожный узел «Застава-1» и местная электроподстанция.

По словам свидетелей, после нескольких взрывов в ночном небе появилось множество ярких вспышек, после чего значительная часть города оказалась обесточенной. В отдельных районах горожане также сообщили о проблемах с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что за последние десять дней на территории Украины подверглись повреждениям 63 объекта энергетической инфраструктуры. Среди них оказались несколько гидроэлектростанций и тепловых электростанций.