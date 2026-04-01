Дирофиляриоз шагает по стране: инфекционист предупредил о новой угрозе

В глазной клинике им. академика Святослава Федорова в Чебоксарах хирурги-офтальмологи удалили из-под века 52-летнего мужчины живого паразита длиной 20 сантиметров, который развивался в организме около года. Заражение произошло через укус комара, переносящего личинки дирофилярий. Как рассказал « РГ » профессор Пироговского Университета Мурад Шахмарданов, этот случай — не единичный курьез, а тревожный сигнал о масштабном распространении заболевания.

По словам инфекциониста, дирофиляриоз перестал быть экзотикой для юга России и уверенно шагает в среднюю полосу. Причина — изменение климата: удлинение теплого сезона позволяет комарам-переносчикам расширять ареал обитания. Сегодня паразит регистрируется в Московской, Владимирской, Нижегородской, Тверской, Ярославской областях, Чувашии, Татарстане и других регионах, где раньше о нем только читали в учебниках.

Заболевание передается человеку через укус комара, который предварительно инфицировался от больного животного — собаки, кошки или дикого зверя. В организме человека личинка созревает до взрослой особи длиной 10–30 см. Чаще всего червь мигрирует под кожей, вызывая болезненные узелки и отеки, но в 10–15% случаев поражает глаз, что грозит потерей зрения, вторичной глаукомой и тяжелыми аллергическими реакциями.

Профессор подчеркивает, что вакцины от дирофиляриоза не существует. Основные меры защиты: использование репеллентов и москитных сеток, закрытая одежда в вечернее время, а также регулярная обработка домашних питомцев препаратами от дирофилярий, поскольку именно животные служат главным резервуаром инфекции. При появлении мигрирующих узелков под кожей или ощущения инородного тела в глазу специалист советует немедленно обращаться к врачу, не занимаясь самодиагностикой и не пытаясь удалить паразита самостоятельно.

