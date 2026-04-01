Весна вступает в права: 1 апреля в Московском регионе потеплеет до +19

В среду, 1 апреля, жителей столичного региона ждет типичная для первого месяца весны погода: облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

В Москве дневная температура воздуха составит от +17 до +19 градусов. Ночью похолодает до +4.

В Московской области днем ожидается от +14 до +19 градусов, а в ночные часы столбики термометров могут опуститься до +1.

Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на северный, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе прогнозируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

