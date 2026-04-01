В Швейцарии рассмотрят инициативу о снятии санкций с РФ

На фоне ближневосточного конфликта, спровоцировавшего резкий скачок цен на энергоносители, в Швейцарии усилились призывы к пересмотру санкционной политики в отношении России. Крупнейшая политическая сила страны — Швейцарская народная партия (ШНП) — выступила с инициативой об отмене рестрикций, которые, по мнению депутатов, мешают диверсификации поставок и противоречат нейтральному статусу конфедерации.

Как сообщил «Известиям» депутат парламента от ШНП Жан-Люк Аддор, партия последовательно выступает против ограничений, считая их несовместимыми с интересами государства и его граждан. В конце марта члены партии внесли законодательную инициативу «Снять санкции ради сохранения покупательной способности Швейцарии», указав на рост стоимости дизельного топлива, который за месяц увеличился на 20%. По словам Аддора, в условиях давления на товарные рынки санкции становятся главным препятствием для свободы действий и поиска альтернативных источников энергии.

Несмотря на позицию ШНП, представленной в правительстве (ее членом является президент страны Ги Пармелен), реальных предпосылок для отмены ограничений пока нет. Берн традиционно ориентируется на решения Евросоюза, присоединяясь к большинству санкционных пакетов, включая недавний запрет на импорт российского СПГ. Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил «Известиям», что Москва не фиксирует серьезных подвижек в двусторонних отношениях: с 2022 года официальный Берн свернул практически все контакты до минимума.

