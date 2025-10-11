ВС России за десять дней атакованы 63 энергетических объекта по всей Украине

За последние десять дней на Украине были повреждены 63 энергетических объекта, включая гидроэлектростанции и тепловые электростанции. Об этом информирует украинское агентство УНИАН.

В минувшую пятницу, 10 октября, в Киеве, Сумах, Полтаве, Днепропетровске и Кировограде начались аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили украинские власти и СМИ.

«За последние десять дней по всей территории Украины были атакованы 63 энергетических объекта. В ходе сегодняшней атаки удары пришлись по десяти объектам: пяти гидроэлектростанциям, двум теплоэлектроцентралям, двум тепловым электростанциям и одной подстанции», — говорится публикации телеграм-канала УНИАН.

Ранее сообщалось о том, что мэр Киева рассказал о последствиях атаки ВС РФ на украинскую столицу.