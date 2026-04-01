Приговор планете: австралийские ученые предупредили о неизбежном кризисе

Численность населения планеты к концу 2070-х годов достигнет 12,4 миллиарда человек, что поставит Землю на грань экологического коллапса. К такому выводу пришли исследователи из университета Флиндерса (Австралия), опубликовавшие статью по итогам своей работы. Об этом пишет РИА Новости .

По мнению ученых, уже сегодня планета не способна обеспечивать ресурсами существующее население без полного пересмотра подходов к использованию земель, водных запасов, энергии, сохранению биоразнообразия и добыче полезных ископаемых. Без глубоких социокультурных изменений дальнейший рост числа людей приведет к необратимым последствиям.

Авторы исследования подчеркивают, что реально устойчивая численность населения значительно ниже нынешней и приближается к показателям середины XX века — около 2,5 миллиарда человек. Именно такой уровень они считают приемлемым для долгосрочного существования человечества без разрушения экосистем.

Ведущий автор работы Кори Брэдшоу отметил, что полученные результаты должны побудить мировое сообщество переосмыслить сложившиеся практики потребления и использования природных ресурсов.

