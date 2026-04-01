Синоптик предупредила москвичей о возврате холодов и снега в апреле

Апрель в Москве начнется с теплой погоды, превышающей климатическую норму, однако в течение месяца не исключены возвраты холодов и даже снегопады. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, апрель традиционно является самым переменчивым месяцем в году, поэтому москвичам следует подготовиться к колебаниям температуры и неоднородности погоды. Специалист подчеркнула, что снег в центральной полосе России возможен даже в мае.

На данный момент снежный покров в столице практически сошел. По последним данным метеостанции ВДНХ, снег растаял полностью. В Тушино зафиксировано 5 сантиметров, в Коломне — 4 сантиметра, в Кашире — 7 сантиметров. Макарова уточнила, что в лесных массивах снег еще сохранится.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр спрогнозировал температуру выше нормы на лето 2026 года.