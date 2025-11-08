Опубликован финальный отчет о посадке Airbus A321 в кукурузном поле в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал итоги расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который в 2019 году совершил аварийную посадку на кукурузном поле у Раменского в Московской области.

По данным отчета, 15 августа 2019 года самолет Airbus A321 выполнял рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной полосы воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Это привело к выходу из строя одного двигателя и нарушению стабильной работы второго.

Экипаж выбрал посадку на кукурузном поле у аэродрома Раменское из-за отказа двигателей. Пилоты действовали профессионально, и все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили. Этот случай получил название "чудо в кукурузном поле" в СМИ.

За профессионализм и героические действия в сложной ситуации Дамир Юсупов и Георгий Мурзин были удостоены звания Героя России.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Баку, столкнулся с техническими проблемами и не смог продолжить полет. Причиной задержки стала неисправность шасси, которое не убралось после взлета.