Опубликован финальный отчет о посадке Airbus A321 в кукурузном поле в Подмосковье
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал итоги расследования инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который в 2019 году совершил аварийную посадку на кукурузном поле у Раменского в Московской области.
По данным отчета, 15 августа 2019 года самолет Airbus A321 выполнял рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной полосы воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Это привело к выходу из строя одного двигателя и нарушению стабильной работы второго.
Экипаж выбрал посадку на кукурузном поле у аэродрома Раменское из-за отказа двигателей. Пилоты действовали профессионально, и все 226 пассажиров и семь членов экипажа выжили. Этот случай получил название "чудо в кукурузном поле" в СМИ.
За профессионализм и героические действия в сложной ситуации Дамир Юсупов и Георгий Мурзин были удостоены звания Героя России.
