Над Петербургом сейчас кружит и не может сесть самолет в Баку, возможна аварийная посадка

Во время рейса из Санкт-Петербурга в Баку у самолета произошла техническая неисправность: стойки шасси не убрались после взлета. Об этом информирует источник телеканала РЕН .

В настоящее время самолет кружит над Санкт-Петербургом, расходуя топливо и готовясь к возможной экстренной посадке. В Пулковском аэропорту на взлетно-посадочной полосе находятся аварийно-спасательные службы, готовые к любым чрезвычайным ситуациям.

«Борт вынужден вырабатывать топливо, чтобы снизить вес и обеспечить максимальную безопасность в случае вынужденной посадки», — приводит слова источника РЕН ТВ.

К прибытию самолета все спасательные службы, включая пожарных и медиков, уже полностью готовы.

