Осужденного за убийство срочника Шамсутдинова отказались взять на СВО

Бывший солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, осуждённый за убийство, не был направлен на СВО, несмотря на его неоднократные просьбы об этом. Об этом сообщил его адвокат Руслан Нагиев в интервью РИА Новости .

В октябре 2019 года в одной из воинских частей Забайкалья произошла трагедия. Во время смены караула Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из автомата. В результате погибли восемь человек, ещё двое получили тяжёлые ранения. Сам Шамсутдинов утверждал, что его действия были вызваны систематическими неуставными отношениями и постоянными издевательствами со стороны сослуживцев. Суд вынес приговор, приговорив его к 24,5 годам лишения свободы.

«Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет», — сказал Нагиев.

Он добавил, что мать солдата Евгения Графова, погибшего в 2019 году по вине срочника Рамиля Шамсутдинова, категорически против того, чтобы убийца её сына был отправлен на СВО.