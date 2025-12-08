Психотерапевт Панкратов призвал Долину срочно обратиться к врачу для лечения психорасстройства

У народной артистки России Ларисы Долиной начали проявляться признаки депрессивного состояния. Об этом в интервью с aif.ru сообщил врач-психотерапевт Руслан Панкратов. По его словам, это связано с сильным психологическим стрессом, вызванным судебным разбирательством о возвращении квартиры.

Эксперт отметил, что у артистки наблюдается явная моторная заторможенность, эмоциональное притупление и вербализация безнадежности. Это, по его мнению, явные признаки депрессивного расстройства. Хотя Долина может осознавать происходящее на когнитивном уровне, ее эмоциональная регуляция серьезно нарушена, уверен медик.

«Отсюда парадокс: человек с огромным жизненным опытом и ресурсами оказывается беспомощным перед относительно простой мошеннической схемой, а затем — перед общественным мнением. В результате критический уровень психомышечного напряжения оценивается на уровне 8-9 из 10 по субъективной шкале», — отметил Панкратов.

Психотерапевт отметил, что изменения в состоянии артистки стали проявляться исключительно после пережитых ею травмирующих событий, связанных с мошенничеством. Он подчеркнул, что ее состояние ухудшилось по мере увеличения информационного давления и потока негативных комментариев.

На концерте «Песня года-2025» Панкратов обратил внимание на выступление Ларисы Долиной. Зрители отметили ее скованность, которую специалист расценил как проявление сильного психомышечного напряжения. По его мнению, это состояние было близко к полной блокировке функций организма.

Напомним, российская певица Лариса Долина стала участницей громкого скандала, связанного с продажей квартиры Полине Лурье. В результате этой сделки покупательница потеряла 112 миллионов рублей и свое жилье, а сама певица подала на нее в суд, пытаясь оспорить законность проведенной операции. После того как история получила широкий общественный резонанс благодаря интервью на Первом канале, Долина заявила о намерении вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что дочь певицы Долиной имеет задолженность перед налоговой в размере 47 тыс. руб.