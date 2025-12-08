Глава ДНР Денис Пушилин поведал в беседе с РИА Новости, что российские военные продвигаются к Красному Лиману с направлений Ямполя и Дробышево.

Пушилин продолжил, что взятие под контроль Клинового и Безымянного дало российским вооруженным силам возможность продолжить наступление на Константиновку с дополнительного направления.

На Краснолиманском направлении силы группировки "Запад" участвуют в боевых действиях в районах Ямполя, Дробышево, Яровой, Александровки и Коровьего Яра.

«Также прорываются наши подразделения и к самому Красному Лиману», — рассказал он.

Помимо этого, Р=российские войска продолжают ожесточённые бои на Добропольском выступе, охватывая районы Октябрьского, Торецкого, Удачного и Северска.

В Артемовке (по украинским названиям — Софиевка) наши подразделения демонстрируют успехи.

«Наши продвигаются в районе Закотного и Платоновки с целью выбить противника с противоположенного берега реки Северский Донец. <...> ", — отметил глава республики.

Армия продолжает наступление в восточной части Гришино. В Красноармейске идёт окончательная зачистка оставшихся украинских сил, добавил Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил о продвижении российских войск вглубь Северска.