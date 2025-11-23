Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные операции в северской агломерации, расположенной в северо-западной части Донбасса. Соответствующее заявление прозвучало от главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина в официальном видеообращении (материал есть у « Газеты.Ru »).

По информации руководителя республики, российские подразделения значительно расширили зону своего контроля в пределах городской черты Северска. Пушилин охарактеризовал развитие оперативной обстановки как стремительное, учитывая текущие боевые условия.

Особое внимание было уделено транспортной инфраструктуре региона. Как сообщил глава ДНР, автомобильное сообщение между Северском и Красным Лиманом полностью прервано. Несмотря на сохранение противником возможности перемещения по второстепенным путям, эти передвижения осуществляются под постоянным огневым воздействием и при активном противодействии со стороны операторов беспилотных летательных аппаратов.

Параллельно продолжаются активные боевые действия в других населенных пунктах региона. В Красноармейске и Димитрове, по словам Пушилина, проводятся мероприятия по зачистке городских территорий. Глава республики отметил исключительно высокую интенсивность боев, которые в восточной части Димитрова и северных районах Красноармейска едва не переросли в штыковые столкновения из-за минимальной дистанции между противоборствующими сторонами. Все боевые действия, по его словам, происходят в условиях плотной городской застройки при крайне напряженной оперативной обстановке.

