России предрекли скорую эпидемию гриппа

В ближайшее время россиян ожидает волна гриппа, которая достигнет своего пика к середине зимы. Об этом сообщили специалисты исследовательского института имени Смородинцева. Информация опубликована в издании MK.RU.

На конец октября прогнозируется вспышка гриппа, которая, по мнению экспертов, достигнет своего пика в начале зимы. Специалисты предполагают, что наибольшее число заболевших придётся на период после новогодних праздников.

В список штаммов, которые циркулируют в нынешнем сезоне, медики добавили вирус гриппа D. По словам Романа Горенкова, доктора медицинских наук, этот тип вируса пока выявлен только у крупного рогатого скота и свиней; случаев заражения людей не зарегистрировано.

Вирус типа D,хотя и не вызывает заболеваний у людей, включен в официальный список для сбора полной информации и изучения всех разновидностей гриппа. Эпидемиологический мониторинг отслеживает его присутствие, чтобы лучше понимать общую картину заболеваемости.

Ранее Минздрав рассказал об опасности штамма гриппа D для людей.