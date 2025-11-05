Россиян начнут штрафовать за свиней в доме. За что и при каких условиях

В Российской Федерации отсутствует прямой законодательный запрет на содержание в жилых помещениях свиней, кур и других животных сельскохозяйственного назначения. Однако в некоторых случаях владельцы могут быть подвергнуты административному штрафу в размере до 15 тысяч рублей, сообщила в интервью РИА Новости подполковник внутренней службы в отставке и юрист Елена Браун.

По словам юриста, шум, неприятные запахи и нарушение санитарных норм при содержании в домашних условиях свиней могут привести к штрафам.

«Содержание сельхозживотных в многоквартирном доме почти всегда приводит к нарушениям соблюдения прав и законных интересов соседей или других жильцов в квартире», — сказала собеседница агентства.

Если же дойдет до того, что животное, в данном случае свинья, нанесет ущерб соседям, ее могут изъять и поместить в приют, а с владельца, в свою очередь, будет взыскана денежная компенсация, подчеркнула Браун.

