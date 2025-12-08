Россиян предупредили о популярных у мошенников предновогодних схемах

В преддверии новогодних праздников россияне становятся легкой добычей для мошенников, которые применяют различные методы обмана. Ведущий эксперт по информационной безопасности компании MWS Cloud Илона Кокова поделилась в беседе с РИА Новости информацией о самых распространенных схемах мошенничества в воскресенье, 8 декабря.

Специалист отметила, что злоумышленники часто создают фальшивые веб-страницы, на которых рекламируются значительные скидки, доступные подарочные комплекты и оперативные распродажи. Кроме того, аферисты распространяют сообщения от имени курьерских служб, в которых требуют повторной оплаты за недоставленные посылки.

Кокова отметила также, что аферисты осуществляют массовые рассылки уведомлений о мнимых долгах или штрафах.

«В декабре внимание у всех снижается, а эмоции, наоборот, зашкаливают. Именно на этом играют мошенники. Пока мы выбираем подарки и ждем доставку, мошенники хотят получить наши данные и готовят "праздничные" схемы», – уточнила собеседник агентства.

В последнее время злоумышленники активно используют фишинговые схемы, маскируясь под «тайного Санту» в социальных сетях. Они отправляют сообщения, которые побуждают пользователей установить вирус на свои устройства. Как только жертва переходит по ссылке, вирус начинает загружаться. В результате мошенники не только похищают деньги, но и получают доступ к личным данным своих жертв.

Эксперт призвала, несмотря на предновогоднюю суету, не терять бдительности и быть предельно внимательными и бдительными.

