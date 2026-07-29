«Русский квас спасает Вашингтон от 40-градусной жары». Что известно о необычном тренде американского лета?

В разгар летнего сезона жители американской столицы активно запасаются российским квасом, обнаружил корреспондент РИА Новости во время мониторинга ассортимента специализированных магазинов в пригороде Вашингтона.

Июль в этом году выдался для города аномально жарким: столбики термометров несколько дней подряд держались на отметке плюс 40 градусов по Цельсию. Местные власти рекомендовали горожанам увеличить потребление жидкости во избежание обезвоживания . Сейчас температурный фон стабилизировался, однако показатели остаются высокими для данного региона.

По словам корреспондента издания, полки с российским напитком практически опустели — продукт пользуется ажиотажным спросом. К примеру, полуторалитровая пластиковая бутылка кваса марки «Желтая бочка» реализуется по цене $5,99 (порядка 470 рублей). В другой торговой точке можно найти банки объемом 0,45 литра той же торговой марки за $3,99 (около 314 рублей).

Помимо кваса, вашингтонцам доступны и иные безалкогольные напитки из России. В ассортименте представлена минеральная вода «Ессентуки» №4 и №17, а также широкая линейка морсов и других продуктов под брендом «Черноголовка». Кроме того, в продаже имеется лимонад «Аква Кристалл» в нескольких вкусовых вариантах. Стоимость стандартной полулитровой бутылки составляет $3,99.

Отмечается, что на упаковках присутствуют этикетки с контактными данными изготовителей и дистрибьюторов из государств СНГ. Документация полностью адаптирована под требования американского законодательства: наклейки на английском языке содержат информацию о составе, сроках годности и прочих данных, обязательных для реализации на рынке США.

Ранее сообщалось о том, что в США отзывают салат айсберг из-за паразита, вызывающего «взрывную диарею».