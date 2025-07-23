Косатки начали атаковать малые суда неподалеку от берегов Испании и Франции

У берегов Испании и Франции малые суда стали подвергаться нападениям косаток. Вероятно, это стало ответом животных на ранение самки. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Журналисты считают, что атаки косаток стали происходить после того, как ранения получила самка по имени Бела Глэдис. Она могла получить раны от браконьеров либо по итогам столкновения с каким-то судном. После этого животные стали регулярно нападать на малые суда.

«Первые инциденты начали происходить в 2020 году, с мая по сентябрь было зафиксировано 29 нападений, всего за пять лет было потоплено шесть судов», — указало издание.

Последнее нападение косаток случилось 21 июля. Они атаковали судно в Бискайском заливе.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах провели операцию по спасению замерзающего мужчины, обнаруженного обнаженным на буе неподалеку от острова. Мужчина решил начать свой выходной день с купания в Северном море, однако не принял во внимание низкую температуру воды, силу течения и расстояние до берега. В результате заплыл слишком далеко и не смог вернуться обратно.