Основной причиной является отсутствие факта получения пенсии в течение шести месяцев подряд. Такая ситуация может возникнуть, если пенсионер, получающий выплату через почту, перестал за ней являться. Выплата на банковский счет считается полученной автоматически в момент ее зачисления.

Также выплата может быть приостановлена при закрытии счета, на который она зачислялась, без предоставления в СФР новых реквизитов. В случае смены места жительства необходимо своевременно обновить информацию в фонде.

Для отдельных видов пенсий существуют дополнительные основания. Выплата пенсии по инвалидности может быть приостановлена, если получатель не прошел переосвидетельствование в установленный срок. Пенсия по случаю потери кормильца может быть остановлена после достижения получателем 18 лет, если он не предоставит справку из учебного заведения о продолжении очного обучения.

Для восстановления выплаты необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг, в клиентскую службу СФР или МФЦ. Неполученные за период приостановки средства выплачиваются в полном объеме после возобновления перечислений.

Ранее сообщалось о том, что летчиков и работников угольной промышленности ждет надбавка к пенсии.