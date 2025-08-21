Шведских школьников начнут учить «тотальной обороне» — новый предмет станет обязательным для старших классов и подготовит подростков к жизни в условиях кризиса или войны. Об этом сообщают местные СМИ.

Шведская образовательная система сделала резкий разворот в сторону гражданской готовности. Со следующего учебного года старшеклассники начнут изучать предмет «тотальная оборона». Власти страны заявили, что курс не будет похож на начальную военную подготовку. Вместо строевой шагистики ученикам объяснят, как функционирует общество в чрезвычайных ситуациях.

Программа включает основы кибербезопасности, психологической устойчивости и противодействия дезинформации. Школьники узнают, как действовать при перебоях с электричеством, отоплением или поставками продуктов. Такое решение напрямую связано с изменением геополитической обстановки в регионе после вступления Швеции в НАТО.

Ранее США отказались брать на себя обязательства по гарантиям безопасности Украины.