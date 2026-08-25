«Цифровой поворот в поликлиниках». Договоры на платные услуги разрешат подписывать через приложения

В России с 1 сентября 2026 года вступают в силу обновленные правила предоставления платных медицинских услуг. Соответствующее постановление правительства опубликовано, с документом ознакомилось РИА Новости .

Нововведения расширяют способы заключения договора на оказание платных медуслуг. Помимо официального сайта клиники, дистанционно оформить соглашение можно будет через мобильное приложение медицинской организации, а также с использованием платформы «Макс».

Изменятся и требования к содержанию самого договора. В частности, при получении анонимных медицинских услуг пациент освобождается от обязанности указывать в документе паспортные данные.

Отдельные консультации или врачебные вмешательства, оказываемые сверх установленного стандарта медицинской помощи, будут проводиться только по желанию потребителя. Согласно тексту постановления, такое желание необходимо зафиксировать в форме письменного согласия пациента.

Утвержденный порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.

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