«Мебель должна «подрастать» вместе с учеником». Как правильно организовать рабочее место первоклассника?

Родителям, которые готовят рабочее место для первоклассника, рекомендуется выбирать регулируемую по высоте мебель и позаботиться о качественном освещении. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала педиатр, кандидат медицинских наук, доцент Кемеровского государственного медицинского университета Анна Анисимова.

«В школе у ребенка будет свое место за партой, как правило, в начальной школе парты могут “подрастать” вместе с учениками. Организация рабочего места для ребенка дома – одна из важных задач родителя. Для обустройства рабочей зоны лучше выбрать “растущую” мебель, высоту стола и стула можно будет изменять в зависимости от роста ребенка», – пояснила врач.

Альтернативный вариант, по словам специалиста, – предусмотреть подставку для ног, чтобы угол между бедром и голенью сидящего ребенка составлял 90 градусов.

Доктор также обратила внимание на расположение рабочей зоны в комнате.

«Важно, чтобы в зоне видимости ребенка не было телевизора, игрушек, вещей, которые могут его отвлечь. Идеально установить рабочее место ученика у окна, при невозможности – обеспечьте достаточным освещением: настольной лампой на расстоянии не менее 30–40 сантиметров от рабочей поверхности», – добавила Анисимова.

Она уточнила, что нормативы времени на выполнение домашних заданий в начальной школе составляют от одного до двух часов в день.

Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения призвало снизить нагрузку на первоклассников в среду или четверг.