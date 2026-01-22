Тарифная сетка поползла вверх: как с водителей на трассе М-11 дерут деньги

С 12 января 2026 года вступили в силу новые тарифы на проезд по платной трассе М-11 «Нева» на участке от Москвы до Солнечногорска. Изменения инициированы концессионером, «Северо-Западной концессионной компанией», и затронули все категории транспортных средств, сообщает tverigrad.

Для владельцев легковых автомобилей стоимость проезда увеличилась на суммы от 10 до 100 рублей в зависимости от выбранного отрезка пути. В частности, поездка от Твери до Москвы с заездом на платную дорогу с федеральной трассы М-10 в будние дни с 6:00 до 00:00 теперь стоит 1670 рублей, что на 100 рублей дороже прежнего тарифа. В ночные часы с 1:00 до 6:00 стоимость составляет 1340 рублей, увеличившись на 60 рублей. В пятницу, субботу и воскресенье дневной тариф установлен на уровне 1900 рублей.

Также выросла цена при использовании отдельных съездов. Например, съезд на Северный обход Твери в районе села Каблуково подорожал на 90 рублей. При этом стоимость поездки из Твери в Санкт-Петербург не изменилась.

Компания-оператор подчеркивает, что для держателей транспондеров «М11» и приобретенных ранее абонементов на 2026 год цены остаются фиксированными. Это позволяет регулярным пользователям экономить до 65% по сравнению с разовым проездом.

