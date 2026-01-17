«Золотой дождь из процентов». Финансисты подсчитали, сколько денег нужно иметь в банке, чтобы жить на пассивный доход

Идея жить на проценты от банковского вклада остается привлекательной, однако в современных реалиях для ее воплощения требуются весьма значительные сбережения.

Как пояснила в беседе с агентством «Прайм» Мария Иваткина, эксперт платформы Минфина «Моифинансы.рф», понятие комфортного дохода у каждого свое, но при нынешних процентных ставках размер необходимого депозита однозначно исчисляется миллионами.

Специалист отметила, что средняя доходность по годовым депозитам в настоящее время колеблется в диапазоне 12–13% годовых. Существенного роста этих значений, вероятно, не предвидится, учитывая курс Центрального банка РФ на дальнейшее снижение ключевой ставки. «Чтобы обеспечить сколь-либо заметный пассивный доход, требуется располагать действительно крупной суммой на счете», — подчеркнула Иваткина.

Для наглядности эксперт привела конкретные расчеты:

Ежемесячная выплата в 30 000 рублей потребует размещения на депозите примерно 3 миллионов рублей.

Для получения 50 000 рублей в месяц размер вклада должен приближаться к 5 миллионам.

Чтобы ежемесячно снимать 75 000 рублей, понадобится сумма порядка 7,5 миллионов рублей.

Доход в 100 000 рублей ежемесячно станет возможным лишь при наличии депозита на 10 миллионов рублей.

Важный нюанс, на который обратила внимание Мария Иваткина, — налогообложение. Проценты, превышающие необлагаемый лимит, подлежат декларированию и уплате НДФЛ, что дополнительно снижает конечную чистую прибыль вкладчика.

Ранее сообщалось о том, что финансисты прогнозируют постепенное снижение доходности по всем вкладам.