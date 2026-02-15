«Температурные качели». В Подмосковье после оттепели возвращается зима с гололедицей и снегопадами

В столичном регионе резко изменится погода с самого утра воскресенья. ГУ МЧС России по Московской области объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на 15 февраля столбики термометров начнут стремительное падение. В период с трех часов ночи до девяти утра ожидается похолодание: температура воздуха опустится с нуля — плюс двух градусов до минус 13 — минус 8 градусов. В дневные часы мороз сохранится на уровне минус 11 — минус 6 градусов.

Однако главная опасность кроется не только в морозе. В регионе ожидаются смешанные осадки: сначала дождь и мокрый снег, которые затем перейдут в полноценный снегопад. Наибольшая интенсивность осадков, по прогнозам, придется на юго-восточные районы области. Утихнет непогода только к девяти часам вечера.

Автомобилистов и пешеходов предупреждают об опасной обстановке на трассах — там образуется сильная гололедица.

