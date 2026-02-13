Более 560 единиц спецтехники вывели на уборку снега на дорогах Подмосковья

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал об уборке снега с региональных дорог Подмосковья. Он отметил, что в работе задействовано более 560 единиц спецтехники

«Чтобы обеспечить безопасный проезд на региональных дорогах, ежедневно работает более 560 единиц техники, а также задействовано более 1,3 тыс. рабочих. С 2026 года в Московской области реализована работа ситуационного центра, основная задача которого направлена на обеспечение слаженной работы всех служб и в кратчайшие сроки устранять заторы и помогать людям. Особое внимание мы уделяем интенсивным дорогам и вылетным магистралям», — сообщил министр.

Он отметил, что, по прогнозу, в пятницу и субботу ожидается оттепель, а в ночь с субботы на воскресенье — сильные заморозки до минус 10-12 градусов. В связи с этим министр призвал жителей быть внимательными на дорогах и обязательно пристегиваться.

Начальник участка ГБУ МО «Мосавтодор» Алексей Зайцев рассказал о работе в Наро-Фоминске. По его словам, на очистку и обработку дорог выходит восемь КДМ. В первую очередь, работы проведут на улицах Погодина, Володарского, Московской, на дороге «Кубинка — Наро-Фоминск», после чего — по всем направлениям «Мосавтодора».

На территориях ЖК держат на контроле обеспечение проезда общественного транспорта. Сегодня было эвакуировано более 20 автомобилей за нарушение правил парковки в ЖК «Императорские Мытищи», «Новое Измайлово» и «Государев дом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог в этом году.