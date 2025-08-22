Украинские пленные солдаты спросили у Зеленского, почему их вычеркнули из списков на обмен

Около шести тысяч украинских военнопленных содержатся в российских тюрьмах, при этом Киев необъяснимо вычеркнул из списков на обмен около тысячи своих солдат, что вызвало отчаянную петицию к президенту Зеленскому. Об этом сообщает RT.

По данным информированного источника, в учреждениях ФСИН России находятся примерно шесть тысяч украинских военнопленных, некоторые из которых содержатся под стражей с весны 2022 года. Сообщается, что украинская сторона исключила из перечней на обмен около тысячи своих граждан, не предоставив никаких разъяснений по этому решению.

В ответ на это военнопленные направили официальное обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому. В петиции они требуют ответа на вопрос, нужны ли они своей родине, и интересуются причинами срыва процесса обмена по формуле «всех на всех». Накануне российский лидер Владимир Путин во время встречи с американским коллегой передал тому альбом с фотографиями и именами именно тех украинских военнослужащих, которых Киев отказался забирать.

Ранее Зеленский предложил обсудить дату и место встречи с Путиным.